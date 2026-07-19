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Update Video | Accident în Alba Iulia: O mașină Toyota implicată în evenimentul rutier de pe o stradă din Oarda de Sus. O femeie, în stare de șoc

Ioana Oprean

Publicat

acum 34 de minute

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Accident în Alba Iulia: O mașină Toyota implicată în evenimentul rutier de pe o stradă din Oarda de Sus. O femeie, în stare de șoc

Un accident rutier, în care a fost implicată o mașină Toyota, s-a produs în după amiaza zilei de duminică, 19 iulie 2026, în Oarda. Femeia aflată la volan ar fi pierdut controlul direcției. 

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„Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru descarcerare și asigurarea măsurilor specifice la un accident rutier produs în localitatea Oarda, strada Victoriei.

Din informațiile primite de la apelant in accident ar fi 1 auto implicat, posibil o persoană inconștientă, încarcerată.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 autospecială descarcerare si 1 ambulanță SAJ cu medic”, a transmis ISU Alba la ora 16.34.

UPDATE IPJ Alba, ora 16.47:

Polițiștii au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Victoriei din localitatea Oarda de Sus, soldat cu victime. Din primele informații primite de la apelant, în eveniment ar fi implicat un autoturism, iar o persoană ar fi suferit leziuni corporale. Polițiștii s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și stabilirea, cu exactitate, a împrejurărilor producerii evenimentului.

UPDATE ISU Alba, ora 16.48:

Forțele de intervenție au ajuns la locul producerii evenimentului.

Din accident a rezultat o persoană de sex feminin care este conștient[, neîncarcerată, cu stare de șoc.

Se asigură in continuare măsurile specifice la locul producerii accidentului.

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