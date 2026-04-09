Bărbat din Roșia Montană, prins băut la volan, REȚINUT: Nu avea permis și a refuzat recoltarea de probe biologice. ATV-ul pe care îl conducea era neînmatriculat
Un bărbat de 47 de ani din Roșia Montană a fost reținut de polițiști, după ce a fost prins conducând un ATV neînmatriculat, fără permis, iar ulterior a refuzat recoltarea de probe biologice.
Bărbatul a fost depistat în seara de 8 aprilie 2026, în jurul orei 22.00, pe DJ 742, pe raza comunei Roșia Montană. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu deține permis de conducere, iar ATV-ul condus nu era înmatriculat sau înregistrat în circulație.
În noaptea de 8/9 aprilie 2026, polițiștii din Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din comuna Roșia Montană, județul Alba, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.
Acesta a fost depistat de către polițiști, la data de 8 aprilie 2026, în jurul orei 22.00, în timp ce conducea un ATV, pe DJ 742, pe raza comunei Roșia Montană.
Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere, iar vehiculul nu este înmatriculat sau înregistrat în circulație.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilometru, rezultând valoarea de 1,11 mg/litru alcool pur în aerul expirat, fiind condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei, însă, în incinta unității medicale, acesta a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sânge.
În cursul zilei de 10 aprilie 2026, bărbatul de 47 de ani va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.
Pentru ce a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL: Și-ar fi falsificat vechimea în specialitatea studiilor. Comunicat DNA
Pentru ce a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL: Și-ar fi falsificat vechimea în specialitatea studiilor. Comunicat DNA Într-un comunicat dat publicității joi, 9 aprilie 2026, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a detaliat motivele pentru care a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al […]
FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu
ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu Un accident rutier a avut loc astăzi, 9 aprilie 2026, la Sebeș, pe strada Tudor Vladimirescu. Din primele informații disponibile, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor […]
FOTO | Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026
Mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia, calificați la etapa națională a Olimpiadei din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026 Rezultate deosebite la Olimpiada din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice – faza județeană au fost obținute de mai mulți elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli au descoperit inspectorii ANSVSA
1,8 tone de de produse retrase din comercializare înainte de Paște 2026: Amenzi de 2 milioane de lei. Ce nereguli...
9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026
9-11 aprilie 2026 | Vânt, ploaie, lapoviță și ninsoare în România înaintea Paștelui Ortodox 2026 Administrația Națională de Meteorologie a...
Știrea Zilei
SCANDAL în Alba Iulia: Un tată, REȚINUT după ce a agresat un minor de 9 ani într-un parc de joacă. A tras gluga pe cap copilului și i-a dat palme
SCANDAL în Alba Iulia: Un tată, REȚINUT după ce a agresat un minor de 9 ani într-un parc de joacă....
VIDEO | Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști
Percheziții domiciliare în comuna Jidvei: Două arme de foc, descoperite și ridicate de polițiști Polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală...
Curier Județean
Pentru ce a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL: Și-ar fi falsificat vechimea în specialitatea studiilor. Comunicat DNA
Pentru ce a fost trimisă în judecată Anamaria Barbu, fost manager al Spitalului Municipal Aiud și consilier local PNL: Și-ar...
FOTO | ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu
ACCIDENT rutier la Sebeș: Două autoturisme s-au ciocnit pe strada Tudor Vladimirescu Un accident rutier a avut loc astăzi, 9...
Politică Administrație
FOTO | Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi modernizate de primărie printr-un parteneriat cu Asociația “Prietenii lui Azor”
Lucrările de extindere a adăpostului public pentru câini fără stăpân din Alba Iulia, finalizate: Alte 29 de țarcuri vor fi...
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament
AUR, SOS și POT vor legalizarea Mișcării Legionare și omagierea criminalilor de război: Proiect depus în Parlament Un proiect de...
Opinii Comentarii
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului
Joia Mare din Săptămâna Patimilor: Cina cea de Taină, Spălarea picioarelor, Rugăciunea mai presus de fire şi trădarea Domnului Credincioşii...
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot face treburi pe câmp sau se mai spală și calcă
Miercurea Mare, ziua în care Iuda l-a vândut pe Iisus. Este ultima zi din Săptămâna Patimilor când se mai pot...