Bărbat din județul Timiș, prins BĂUT și fără permis la volan pe o stradă din Aiud: S-a ales cu dosar penal
Bărbat din județul Timiș, prins BĂUT și fără permis la volan pe o stradă din Aiud: S-a ales cu dosar penal
Un bărbat de 46 de ani, din județul Timiș, a fost prins de polițiștii din Aiud în timp ce conducea băut și fără permis, pe strada Stadionului din municipiu.
Aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat, iar oamenii legii au deschis dosar penal.
Conform IPJ Alba, la data de 10 martie 2026, în jurul orei 00.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe strada Stadionului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Dudeștii Vechi, județul Timiș.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.
Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea sub influența alcoolului.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din județul Olt, cercetat de polițiștii din Sebeș: A fost depistat conducând cu permisul suspendat
Bărbat din județul Olt, cercetat de polițiștii din Sebeș: A fost depistat conducând cu permisul suspendat Un bărbat de 55 de ani, din județul Olt, a fost depistat de polițiștii din Sebeș în timp ce conducea pe DN 67C, deși avea dreptul de a conduce suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, […]
Și-a sunat fosta parteneră și i-a trimis mesaje, deși nu avea voie să ia legătura cu ea: Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști pentru încălcarea ordinului de protecție
Și-a sunat fosta parteneră și i-a trimis mesaje, deși nu avea voie să ia legătura cu ea: Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști pentru încălcarea ordinului de protecție Și-a sunat fosta parteneră și i-a trimis mesaje, deși nu avea voie să ia legătura cu ea. Bărbatul din Zlatna a fost reținut de polițiști pentru încălcarea […]
ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un bărbat de 59 de ani, cu ,,alcool la bord” și fără permis, a intrat cu un moped într-o mașină. În urma impactului a fost proiectat într-o mașină care staționa
ACCIDENT cu pagube materiale la Cugir: Un bărbat de 59 de ani, cu ,,alcool la bord” și fără permis, a intrat cu un moped într-o mașină. În urma impactului a fost proiectat într-o mașină care staționa Un accident rutier cu pagube materiale a avut loc la Cugir. Un bărbat de 59 de ani, cu ,,alcool […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Valori termice ridicate și precipitații, în special la munte, la început de Prier. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Valori termice ridicate și precipitații, în special la munte,...
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur”
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur” Platforma online „Fără...
Știrea Zilei
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere...
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare...
Curier Județean
Bărbat din județul Olt, cercetat de polițiștii din Sebeș: A fost depistat conducând cu permisul suspendat
Bărbat din județul Olt, cercetat de polițiștii din Sebeș: A fost depistat conducând cu permisul suspendat Un bărbat de 55...
Bărbat din județul Timiș, prins BĂUT și fără permis la volan pe o stradă din Aiud: S-a ales cu dosar penal
Bărbat din județul Timiș, prins BĂUT și fără permis la volan pe o stradă din Aiud: S-a ales cu dosar...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...