Bărbat din județul Timiș, prins BĂUT și fără permis la volan pe o stradă din Aiud: S-a ales cu dosar penal

Un bărbat de 46 de ani, din județul Timiș, a fost prins de polițiștii din Aiud în timp ce conducea băut și fără permis, pe strada Stadionului din municipiu.

Aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat, iar oamenii legii au deschis dosar penal.

Conform IPJ Alba, la data de 10 martie 2026, în jurul orei 00.50, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Aiud au oprit, pentru control, pe strada Stadionului din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, din localitatea Dudeștii Vechi, județul Timiș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,71 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Din verificări a reieșit că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui autovehicul fără permis de conducere și conducerea sub influența alcoolului.

