Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii

Polițiștii din Cricău au depistat un bărbat băut la volanul unui tractor în timp ce conducea pe DJ 107H. Este cercetat de oamenii legii după ce au descoperit o alcoolemie de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Conform IPJ Alba, la data de 25 noiembrie 2025, în jurul orei 20.20, polițiștii Postului de Poliție Cricău au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, în comuna Cricău, un tractor condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Galda de Jos.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate

