Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii
Polițiștii din Cricău au depistat un bărbat băut la volanul unui tractor în timp ce conducea pe DJ 107H. Este cercetat de oamenii legii după ce au descoperit o alcoolemie de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Citește și: Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiune va sta aproape 3 ani după gratii
Conform IPJ Alba, la data de 25 noiembrie 2025, în jurul orei 20.20, polițiștii Postului de Poliție Cricău au oprit, pentru control, pe DJ 107 H, în comuna Cricău, un tractor condus de un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Galda de Jos.
În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,58 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați
Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați Sute de haine ,,de firmă” parfumuri, detergent și mii de petarde au fost ridicate de polițiști în urma unor descinderi care au avut loc în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați. Ancheta, coordonată […]
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiune va sta aproape 3 ani după gratii
Bărbat din Sebeș cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus la Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiune va sta aproape 3 ani după gratii Un bărbat, de 38 de ani din Sebeș, posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii a fost depistat de oamenii legii. A fost depus la penitenciarul din Aiud pentru […]
Prima întâlnire transnațională în Belgia, Liège pentru Liceul Sportiv ,,Florin Fleșeriu” Sebeș în cadrul proiectului Erasmus+
Prima întâlnire transnațională în Belgia, Liège pentru Liceul Sportiv ,,Florin Fleșeriu” Sebeș în cadrul proiectului Erasmus+ În această săptămână, 24-28 noiembrie 2025 la Liège, în Belgia se demarează proiectul Erasmus, ,,Chantons les droits de l’enfant, en-chantons les droits de l’âme”, fiind unul de cooperare și parteneriat între 7 școli europene și organizația Muzaïka ASBL din […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor
Autostrada A8 Tg. Mureș-Ungheni: Au fost semnate contractele pentru încă două tronsoane montane. Valoarea lucrărilor Compania Națională de Investiții Rutiere...
Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri, în timp ce statul arde bani publici fără sens”
Florin Cîțu despre politica de austeritate: „Nu poți cere românilor să accepte taxe mai mari, prețuri mai mari și tăieri,...
Știrea Zilei
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși
TRAGEDIE în Balomiru de Câmp, județul Alba: Bărbat de 41 de ani, găsit spânzurat de grilajul unei uși Un bărbat...
VIDEO | Microbuz din Aiud, FURAT de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost REȚINUT de oamenii legii
Microbuz din Aiud, furat de un bărbat fără permis de conducere din Craiova. A fost reținut de oamenii legii Un...
Curier Județean
VIDEO | Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova și Galați
Sute de haine ,,de firmă”, parfumuri, detergent și mii de petarde, ridicate de polițiști: Percheziții în Alba, Cluj, Mureș, Prahova...
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii
Bărbat din Galda de Jos, prins băut la volanul unui tractor. Este cercetat de oamenii legii Polițiștii din Cricău au...
Politică Administrație
FOTO | Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și mai prietenos”. Lucrările efectuate
Investiție de peste 11 milioane de lei în două grădinițe din Alba Iulia: ,,Un mediu mai sănătos, mai eficient și...
Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate
Proiectele de hotărâre pentru înființarea Alba Iulia Transport Local SRL și a studiului care propune reorganizarea transportului în municipiu, aprobate...
Opinii Comentarii
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României
26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...
26 noiembrie | Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine
Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine Sfântul Stelian, prăznuit la 26 noiembrie, este cunoscut drept mare...