Bărbat din Cugir REȚINUT de polițiști după ce a furat telefonul unei femei de 62 de ani, din Botoșani. Furtul a fost anunțat de fiul femeii

Bărbat din orașul Cugir REȚINUT de polițiști după ce a furat telefonul unei femei de 62 de ani, din Botoșani. Furtul a fost anunțat la 112, de fiul femeii

Un bărbat de 42 de ani, din orașul Cugir, județul Alba, a fost reținut de polițiști pentru că a furat telefonul mobil al unei femei de 62 de ani, din Cordăreni, județul Botoșani, pe o stradă din Cugir. Furtul a fost anunțat prin 112 de un bărbat de 32 de ani, fiul femeii.

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 6 august 2025, polițiștii din Cugir au fost sesizați de către un bărbat de 32 de ani, prin 112, cu privire la faptul că mamei sale i-ar fi fost furat telefonul mobil.

Din verificări a reieșit că, în seara zilei de 6 august 2025, femeii, în vârstă de 62 de ani, din localitatea Cordăreni, județul Botoșani, i-ar fi fost sustras telefonul mobil, în timp ce se afla pe strada Alexandru Sahia din Cugir.

La scurt timp, polițiștii l-au identificat pe un bărbat de 43 de ani, din Cugir, ca persoană bănuită de furtul telefonului mobil, asupra acestuia fiind găsit bunul sustras.

Telefonul mobil a fost restituit persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

