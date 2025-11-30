Bărbat din Cricău reținut după ce și-a agresat concubina. Poliția a emis ordin de protecție
Bărbat din Cricău reținut după ce și-a agresat concubina. Poliția a emis ordin de protecție
Un bărbat de 58 de ani din comuna Cricău a fost reținut de polițiști după un episod grav de violență domestică. Pe fondul consumului de alcool și al unui conflict cu concubina sa, acesta ar fi agresat-o fizic.
Potrivit IPJ Alba, la data de 29 noiembrie 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 58 de ani, din comuna Cricău, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.
Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, la aceeași dată, în jurul orei 17.00, în timp ce se afla împreună cu concubina lui, la locuința comună, pe fondul consumului de băuturi alcoolice și al unor discuții contradictorii, bărbatul ar fi agresat-o fizic pe femeie.
În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 58 de ani.
Cercetările sunt continuate.
