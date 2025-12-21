Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Un bărbat din Cluj a fost prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra. Șoferul avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal.
Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, în jurul orei 18.10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Câmpeni au oprit, pentru control, pe DJ 762 din comuna Vidra, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din județul Cluj.
În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal Un șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, a fost prins la volan prin Petrești. Polițiștii din Sebeș l-au reținut și i-au făcut dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, […]
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei
S-a îmbătat și a dat foc la 50 de baloți de paie. Tânăr din Alba, REȚINUT de polițiști și cercetat pentru distrugere. Prejudiciu de aproximativ 15.000 lei Un tânăr din Alba, care a dat foc, la beție, 50 de baloți de paie, a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru distrugere. Prejudiciu cauzat este […]
ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor,
ASTĂZI | Acustic Xmas, la FRAMM’s, în Alba Iulia: Eveniment caritabil pentru animăluțele din grija Asociației Prietenii lui Azor, Duminică, 21 decembrie 2025, Asociația Prietenii lui Azor organizează la FRAMM’s, în Alba Iulia, Acustic Xmas, un eveniment caritabil pentru animăluțele aflate în grija lor. ,,Crăciunul are felul lui de a ne aduce mai aproape unii […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii
Salariul minim crește la 4.325 de lei din iulie 2026: Câți bani vor primi în plus românii Coaliția de guvernare...
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la 2.000 de lei
RCA obligatoriu pentru trotinete și biciclete electrice: Trotinetiştii nu au unde să le plăteasc, dar riscă amenzi de până la...
Știrea Zilei
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români
Bradul de Crăciun: Povești, tradiții și legende. Primul brad de Crăciun împodobit de români Una dintre cele mai frumoase tradiții...
LIVE VIDEO | Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și depuneri de coroane. Moment special la Sala Unirii
Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății, marcată la Alba Iulia: Ceremonie religioasă și...
Curier Județean
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal
Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l...
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu dosar penal
Șofer ,,mort de beat”, din Săsciori, prins la volan prin Petrești: A fost reținut de polițiști și s-a ales cu...
Politică Administrație
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de mii de firme care primesc 160 milioane de lei
Florin Roman: ,,Bonificație de 3% pentru firmele bune platnice, care și-au plătit birurile către stat la timp”. Peste 150 de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...