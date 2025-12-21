Bărbat din Cluj, prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra: Avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal

Un bărbat din Cluj a fost prins cu alcool la bord pe DJ 762, în comuna Vidra. Șoferul avea o alcoolemie de 0,77 mg/l și s-a ales cu dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 20 decembrie 2025, în jurul orei 18.10, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Câmpeni au oprit, pentru control, pe DJ 762 din comuna Vidra, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 44 de ani, din județul Cluj.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,77 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

