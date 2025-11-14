Rămâi conectat

Bărbat din Cergău, prins BĂUT la volan pe o stradă din Blaj: Ce alcoolemie au descoperit polițiștii. Este cercetat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Un bărbat din Cergău a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice la volan pe o stradă din Blaj. Este cercetat de polițiști.

Potrivit IPJ Alba, la data de 13 noiembrie 2025, în jurul orei 11.15, polițiștii rutieri din municipiul Blaj au oprit, pentru control, pe strada Simion Bărnuțiu din Blaj, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, din localitatea Cergău.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

