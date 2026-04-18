Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan, plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează cu mai multe state pentru identificarea acestuia

Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan ar fi plecat de mai mult timp din țară. Autoritățile române colaborează în prezent cu mai multe state pentru identificarea acestuia.

Poliția Română a declanșat identificarea individului care, pe internet, a cerut bani pentru asasinarea președintelui Nicușor Dan.

Internautul care a cerut asasinarea lui Nicușor Dan ar fi plecat din țară

Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, bărbatul care a făcut postarea ar fi plecat de mai mult timp din țară, conform informațiilor obținute chiar de la părinții acestuia, care se află în România.

În aceste momente autoritățile române colaborează cu mai multe state pentru identificarea acestuia, urmând ca acesta să fie audiat în momentul în care va fi găsit.

Între timp, serviciile secrete au luat măsuri suplimentare pentru protecția președintelui și a familiei sale, în contextul în care mulți români au reacționat la postarea internautului, părând, cumva de acord cu acțiunea sa de eliminare a lui Nicușor Dan.

IPJ Timiș a anunțat, vineri, că un tânăr care strângea fonduri pentru asasinarea unui demnitar public este cercetat de autorități.

Postare în care tânărul cerea bani pentru asasinarea lui Nicușor Dan

Decizia vine după ce, în spațiul public, a apărut o postare în care un tânăr anunța că strânge bani pentru uciderea președintelui Nicușor Dan.

Potrivit polițiștilor, acesta ar fi publicat imagini pe o rețea de socializare, afirmând că strânge bani pentru asasinarea unui demnitar public.

Polițiștii s-au autosesizat din oficiu și îl cercetează pe tânăr

Astfel, polițiștii s-au autosesizat din oficiu și îl cercetează pe tânăr.

„Având în vedere imaginile apărute în spațiul public pe o rețea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoștință că polițiștii IPJ Timiș s-au sesizat din oficiu și efectuează verificări în vederea stabilirii situației de fapt și luării măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș.

Care au fost motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024: „N-a fost o decizie ușoară”

Care au fost motivele anulării alegerilor prezidențiale din 2024: „N-a fost o decizie ușoară" Preşedintele Curţii Constituţionale a României, Simina Tănăsescu, susţine că anularea alegerilor prezidenţiale a fost decisă în urma unor încălcări ale Constituţiei, dar şi din cauza nerespectării unor reguli de finanţare a campaniei electorale.  Întrebată, miercuri, 15 aprilie 2026, la TVR Info, […]

Lucrările de construcții și instalații din România, în picaj accentuat în 2026: Perspective sumbre

Lucrările de construcții și instalații din România, în picaj accentuat în 2026: Perspective sumbre Aproape două treimi (62%) dintre profesioniștii care activează în domeniul construcțiilor și instalațiilor din România anticipează o scădere a volumului de lucrări în 2026, față de situația din anul anterior, când 48% dintre aceștia se declarau pesimiști, relevă datele unui raport […]

Unul din patru copii din România practică jocuri de noroc. Asociație: „Cu cât începi mai devreme dependența devine mai puternică”

Unul din patru copii din România practică jocuri de noroc. Asociație: „Cu cât începi mai devreme dependența devine mai puternică" Directorul de comunicare al Asociaţiei Aliat pentru Sănătate Mintală, Oana Crăciun, vicepreşedinte Aliat, a declara că nu există statistici recente cu privire la numărul persoanelor dependente de jocurile de noroc, însă, un studiu realizat în […]

