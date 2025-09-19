Bărbat din Câmpeni, cu mandat de executare pentru furt calificat, REȚINUT de polițiști. Cât timp va sta după gratii

Un bărbat de 50 de ani, din orașul Câmpeni, a fost depistat și reținut de către polițiștii din Câmpeni. În urma verificărilor s-a constatat că acesta este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 septembrie 2025, polițiștii din Câmpeni au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 50 de ani, din orașul Câmpeni, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 18 septembrie 2025, de către Judecătoria Câmpeni.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

