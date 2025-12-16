Bărbat din Blaj, cu mandat de arestare preventivă, REȚINUT de polițiști: Și-a amenințat familia și a încălcat ordinul de protecție

Un bărbat din Blaj, cu mandat de arestare preventivă, a fost depistat și reținut de polițiști. Acesta și-a amenințat familia și a încălcat ordinul de protecție.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 45 de ani, din municipiul Blaj, care este posesorul unui mandat de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile.

Bărbatul era căuta pentru săvârșirea infracțiunilor de încălcarea ordinului de protecție, amenințare și violență în familie, emis la data de 15 decembrie 2025, de către Judecătoria Alba Iulia.

