Bărbat din Baia de Arieș, REȚINUT de polițiști, după ce și-a amenințat fiul cu moartea de mai multe ori. A fost emis și ordin de protecție

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 aprilie 2026, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din Baia de Arieș, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în seara zilei de 5 aprilie 2026, l-ar fi contactat, în repetate rânduri, pe fiul său, în vârstă de 29 de ani, și i-ar fi adresat amenințări cu moartea, provocându-i acestuia o stare de temere.

De asemenea, față de bărbat, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

