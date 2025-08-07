Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru furt din magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei

Bărbat din Alba REȚINUT de polițiști pentru că a furat dintr-un magazin. A furat bunuri în valoare de aproape 1.000 de lei

Un bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, a fost REȚINUT de polițiști pentru furt. A sustras de pe rafturile unui magazin din Alba Iulia o geantă și parfumuri în valoare de 963 de lei.

Potrivit IPJ Alba, laa data de 6 august 2025, polițiștii din municipiul Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din verificări a reieșit că, în cursul zilei de 6 august 2025, bărbatul de 39 de ani ar fi sustras o geantă și mai multe parfumuri de pe rafturile unui magazin din Alba Iulia și ar fi părăsit magazinul fără a achita contravaloarea acestora, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 963 lei.

Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

