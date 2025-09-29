Bărbat din Alba prins băut la volan în județul Sibiu: Ce alcoolemie a înregistrat testul poliției

Șofer din Alba prins băut la volan în județul Sibiu: Ce alcoolemie a înregistrat testul poliției

La data de 29 septembrie, în jurul orei 01:00, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani, din județul Alba, pe strada Principală din satul Alămor. Testarea alcoolscopică a indicat 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 01:00, în sat Alămor, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Principală, de către un bărbat în vârstă de 25 de ani, din județul Alba.

Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

În cauză, la nivelul Poliției Orașului Ocna Sibiului, se continuă cercetările în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI