Bărbat din Alba prins băut la volan în județul Sibiu: Ce alcoolemie a înregistrat testul poliției
La data de 29 septembrie, în jurul orei 01:00, polițiștii rutieri din Sibiu au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 25 de ani, din județul Alba, pe strada Principală din satul Alămor. Testarea alcoolscopică a indicat 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar șoferul a fost dus la unitatea medicală pentru recoltarea probelor biologice.
Potrivit IPJ Sibiu, la data de 29 septembrie 2025, în jurul orei 01:00, în sat Alămor, polițiștii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Principală, de către un bărbat în vârstă de 25 de ani, din județul Alba.
Testarea alcoolscopică a conducătorului auto a indicat o valoare de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.
În cauză, la nivelul Poliției Orașului Ocna Sibiului, se continuă cercetările în vederea stabilirii situației de fapt pentru aplicarea măsurilor legale în consecință.
