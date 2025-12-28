Bărbat din Alba Iulia, reținut de polițiști. A amenințat o femeie cu violența prin mai multe mesaje

Un bărbat de 52 de ani a fost reținut după ce a trimis mai multe mesaje de amenințare cu acte de violență unei femei în vârstă de 48 de ani.

Potrivit IPJ Alba, la data de 27 decembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 27 decembrie 2025, bărbatul i-ar fi trimis unei femei, în vârstă de 48 de ani, mai multe mesaje de amenințare cu acte de violență, provocându-i acesteia o stare de temere.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

