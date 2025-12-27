ACCIDENT rutier între Jidvei și Feisa. Un autoturism a intrat într-un cap de pod. Medicii se deplasează la locul incidentului

ACCIDENT rutier între Jidvei și Feisa. Un autoturism a intrat într-un cap de mod. Medicii se deplasează la locul incidentului

Un accident rutier a avut loc astăzi, 27 decembrie, în jurul orei 15:30, atunci când un autoturism a intrat într-un cap de pod între Jidvei și Feisa.

Potrivit ISU Alba, stația de pompieri Blaj intervine pentru prim ajutor medical la un accident rutier produs între loc. Jidvei si loc. Feisa.

Este vorba despre un autoturism intrat într-un cap de pod, fără persoane încarcerate.

Salvatorii intervin la această misiune cu: 1 echipaj de prim ajutor medical și SVSU Jidvei.

