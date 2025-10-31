Bărbat din Alba Iulia, cercetat de oamenii legii! A condus BĂUT pe o stradă din oraș

Un bărbat de 30 de ani este cercetat de polițiști după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice pe strada Calea Moților din oraș.

Conform IPJ Alba, la data de 31 octombrie 2025, în jurul orei 03.20, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Calea Moților din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 30 de ani, din municipiul Alba Iulia.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,67 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

