Tânăr de 17 ani, dintr-o localitate din Alba, REȚINUT de polițiști! Ar fi furat 3.000 de lei de la o tânără

Bogdan Ilea

Publicat

acum 34 de minute

în

De

Un tânăr de 17 ani, din Cetatea de Baltă, a fost reținut, pentru 24 de ore, de polițiști după ce ar fi furat 3.000 de lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 30 octombrie 2025, polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Baltă au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 17 ani, din localitatea Cetatea de Baltă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Ieri, 30 octombrie 2025, polițiștii au fost sesizați de către o tânără de 21 de ani, din Cetatea de Baltă, cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrasă suma de 3.000 de lei.

Polițiștii au identificat persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind vorba despre un tânăr de 17 ani, care ar fi sustras suma de 3.000 de lei dintr-un corp de mobilier aflat în locuința persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

