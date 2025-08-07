Bărbat din Aiud, cercetat pentru agresiune și distrugere: Victima, un prahovean de 53 de ani

Un bărbat din Aiud este cercetat pentru agresiune și distrugere după ce făcut scandal în fața unui magazin din localitate.

Mai exact, agresorul, un aiudean în vârstă de 53 de ani, aflându-se în fața unui magazin din municipiu, pe fondul unor discuții contradictorii cu un alt bărbat, l-ar fi amenințat cu acte de violență.

La scurt timp, aiudeanul l-a și agresat fizic. Acesta l-ar fi lovit cu pumnii și picioarele, iar în urma altercației, victimei i-ar fi fost distrus telefonul mobil, care i-a căzut din mână.

Bărbatul bătut, un prahoveam în vârstă de 53 de ani, a sunat de urgență la 112. Veniți la fața locului, polițiștii de ordine publică din municipiul Aiud au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul, sub aspectul comiterii infracțiunilor de amenințare, lovire sau alte violențe și distrugere.

