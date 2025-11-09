Bărbat din Abrud, REȚINUT după ce și-a amenințat fiica pe stradă. Polițiștii au emis ordin de protecție

Un bărbat de 47 de ani din Abrud a fost reținut pentru 24 de ore, după ce și-ar fi amenințat fiica cu acte de violență, polițiștii emținând și un ordin de protecție provizoriu.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 8/9 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Abrud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 47 de ani, din Abrud, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, în seara de 8 noiembrie 2025, în jurul orei 23.30, în timp ce fiica sa de 21 de ani se afla pe o stradă din oraș, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, bărbatul ar fi amenințat-o, cu acte de violență, pe aceasta și i-ar fi cauzat o stare de temere.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis ordin de protecție provizoriu, pe o perioadă de 5 zile, față de bărbatul de 47 de ani.

În cursul zilei de mâine, 10 noiembrie 2025, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni, pentru dispunerea măsurilor legale.

Sursa foto: Arhivă

