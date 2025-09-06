Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba: Conducea sub influența alcoolului

Bărbat de 55 de ani, din județul Cluj, scos din trafic în Alba

Un bărbat din județul Cluj a fost scos din trafic în Alba, după ce a fost surprins conducând sub infleunța alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 septembrie 2025, în jurul orei 02.30, polițiștii Secției de Poliție Rurală Galda de Jos au oprit, pentru control, pe DN 1, în localitatea Sântimbru, un autoturism condus de un bărbat de 55 de ani, din județul Cluj.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

