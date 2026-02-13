Bărbat de 53 de ani, din Alba, cercetat de polițiștii din Sibiu pentru conducere fără permis: A fost oprit în trafic în toiul nopții pe o stradă din oraș

Un bărbat de 53 de ani, din Alba, este cercetat de polițiștii din Sibiu pentru conducere fără permis.

Potrivit IPJ Sibiu, la data de 13 februarie a.c., în jurul orei 02:20, în municipiul Sibiu, polițiștii rutieri au oprit pentru control un vehicul, condus pe strada Andrei Șaguna, de către un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din județul Alba.

Din verificările efectuate de către polițiști a rezultat faptul că bărbatul nu deține dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Astfel, la nivelul Poliției Municipiului Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis.

sursa: IPJ Sibiu

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

