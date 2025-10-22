Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului pe DN 75: Cât a indicat aparatul etilotest

Bărbat de 52 de ani, din Gârda de Sus, scos din trafic pentru conducere sub influența alcoolului

Un bărbat din Gârda de Sus a fost suprins conducând sub influența alcoolului pe DN 75.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 octombrie 2025, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală de Câmpeni au oprit, pentru control, pe DN 75, pe direcția de mers Gârda de Sus – Scărișoara, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Gârda de Sus.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,46 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Pentru acest motiv a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

