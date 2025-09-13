Bărbat de 47 de ani din Cetatea de Baltă prins beat la volan în Jidvei: Polițiștii l-au transportat la spital după ce etilotestul a indicat 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat

Bărbat de 47 de ani din Cetatea de Baltă prins beat la volan în Jidvei: Polițiștii Secției 6 l-au transportat la spital pentru stabilirea alcoolemiei

Un bărbat de 47 de ani, din Cetatea de Baltă, a fost prins băut la volan în Jidvei și transportat la spital pentru stabilirea alcoolemiei.

În noaptea de 12/13 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Morii din localitatea Jidvei, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate, au anunțat reprezentanții IPJ Alba.

