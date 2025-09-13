Bărbat de 47 de ani din Cetatea de Baltă prins beat la volan în Jidvei: Polițiștii l-au transportat la spital după ce etilotestul a indicat 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat
Bărbat de 47 de ani din Cetatea de Baltă prins beat la volan în Jidvei: Polițiștii Secției 6 l-au transportat la spital pentru stabilirea alcoolemiei
Un bărbat de 47 de ani, din Cetatea de Baltă, a fost prins băut la volan în Jidvei și transportat la spital pentru stabilirea alcoolemiei.
În noaptea de 12/13 septembrie 2025, polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei au oprit, pentru control, pe strada Morii din localitatea Jidvei, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Cetatea de Baltă.
Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,54 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.
Cercetările sunt continuate, au anunțat reprezentanții IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
13-14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h
COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h Zona de sud a judeețului Alba va fi de sâmbătă, 13 septembrie, la ora 20.00, sub incidența unor atenționări meteo Cod galben de intensificări ale vântului. Prima atenționare va fi în vigoare de sâmbătă, 13 septembrie 2025, de […]
Condamnat pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire: Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud
Bărbat de 38 de ani din Zlatna, CONDAMNAT pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire, este încarcerat la Penitenciarul Aiud Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce a fost condamnat la 5 ani și 10 zile de închisoare pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire și a fost încarcerat […]
SCANDAL în Cugir: Tânăr de 24 de ani din Cugir REȚINUT după ce a spart geamurile a două apartamente
A spart geamurile a două apartamente: Tânăr de 24 de ani din Cugir reținut de polițiști Un tânăr de 24 de ani din Cugir a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce a distrus geamurile a două apartamente și a tulburat ordinea publică în oraș. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ratingul de țară al României, confirmat de Moody’s la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă
Moody’s confirmă ratingul României la „Baa3”: Perspectiva rămâne negativă Agenţia de rating Moody’s a confirmat, vineri, 12 septembrie 2025, calificativul...
PENSII 2025 | Numărul mediu de pensionari din România a crescut cu 18.000 de persoane în trimestrul II din 2025
Numărul mediu de pensionari din România a crescut cu 18.000 de persoane în trimestrul II din 2025 În trimestrul II...
Știrea Zilei
VIDEO | Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018
Alba Iulia se pregătește să intre pentru a treia oară în CARTEA RECORDURILOR: A mai făcut-o în 2009 și 2018...
VIDEO | O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea cucerește scena digitală cu primul său premiu important in social media
O tânără inginer IT din Abrud PREMIATĂ la Digital Diva Awards: Claudia Costea marchează primul său succes important în social...
Curier Județean
13-14 septembrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h
COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în zona de sud a județului Alba: Rafale de până la100 km/h Zona de sud...
Condamnat pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire: Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud
Bărbat de 38 de ani din Zlatna, CONDAMNAT pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire, este încarcerat la Penitenciarul Aiud Un...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor
13 septembrie: Ziua Pompierilor din România. Bătălia de pe Dealul Spirii și cum a devenit această zi dedicată pompierilor În...
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru Fefeleaga
12 septembrie: 142 de ani de la nașterea, la Cenade, a marelui Ion Agârbiceanu. Povestea din care s-a inspirat pentru...