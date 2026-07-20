Bărbat de 39 de ani, din Ocna Mureș, cu „alcool la bord”, pe o stradă din Alba Iulia: Ce alcoolemie avea

Un bărbat din Ocna Mureș a fost scos din trafic după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului pe o stradă din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iulie 2026, în jurul orei 07.55, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Alexandru Ioan Cuza din municipiu, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din orașul Ocna Mureș.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,47 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

sursa: IPJ Alba

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)