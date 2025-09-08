Rămâi conectat

Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat: A sustras și ulterior a vândut o bicicletă

Bărbat de 39 de ani, din Alba Iulia, REȚINUT pentru furt calificat

Un bărbat din Alba Iulia a fost reținut de oamenii legii pentru furt calificat. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 septembrie 2025, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 39 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în cursul zilei de 7 septembrie 2025, bărbatul ar fi sustras o bicicletă din incinta unui magazin aflat pe raza municipiului Alba Iulia, în valoare de 1299 lei, pe care, ulterior, ar fi vândut-o unei alte persoane.

Bicicleta a fost recuperată și predată părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

