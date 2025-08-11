Rămâi conectat

Bărbat de 36 de ani, din Poșaga, scos din trafic la Sălciua: Conducea sub influența alcoolului

Un bărbat din Poșaga a fost scos din trafic la Sălciua, fiind surprins conducând sub influența alcoolului

Potrivit IPJ Alba, în seara zilei de 10 august 2025, polițiștii din Baia de Arieș au oprit, pentru control, pe DN 75, pe raza localității Sălciua, un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani, din localitatea Poșaga.

Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest.

A rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat.

Pentru acest motiv a fost condus la spital, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

