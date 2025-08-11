Aiudean certat grav cu Codul Rutier. Tulburat de aburii alcoolului, a făcut ravagii cu o mașină furată
Aiudean certat grav cu Codul Rutier. Tulburat de aburii alcoolului, a furat o mașină și a făcut accident. Mai mult, avea permisul de conducere anulat
Un bărbat în vârstă de 39 de ani, din municipiul Aiud, are mari probleme cu legea după ce a reușit să comită mai multe infracțiuni rutiere grave. Polițiștii l-au reținut de urgență!
Conform IPJ Alba, în cursul serii trecute, la 112 a fost semnalat un accident rutier produs pe strada Transilvaniei din municipiu. Din fericire, evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că aiudeanul, în timp ce conducea un autoturism pe strada Transilvaniei din municipiu, nu ar fi păstrat o distanță de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa și a intrat în coliziune cu acesta.
Ulterior, șoferul și-ar fi continuat deplasarea pe strada Transilvaniei și a acroșat un autoturism care se afla parcat, rezultând pagube materiale. Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 1,20 mg/litru alcool pur în aerul expirat.
Mai mult, din verificări a reieșit că aiudeanul de 39 de ani, în timp ce se afla în incinta unui local de pe raza municipiului Aiud, ar fi profitat de neatenția unui bărbat de 38 de ani, din Aiud, cu care ar fi consumat băuturi alcoolice, și i-ar fi sustras acestuia cheile autoturismului pe care l-ar fi condus pe strada Transilvaniei din municipiu, fiind implicat în cele două evenimente rutiere soldate doar cu pagube materiale.
De asemenea, polițiștii au constatat că bărbatul de 39 de ani are permisul de conducere anulat. Pentru faptele sale, ân cursul acestei dimineți, polițiștii rutieri din municipiul Aiud au luat măsura reținerii pentru 24 de ore.
