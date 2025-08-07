Bărbat de 36 de ani, din Craiva, REȚINUT după ce și-a amenințat mama cu bătaia

Un bărbat din Craiva a fost reținut de oamenii legii după și-a menințat mama cu acte de violență.

Potrivit IPJ Alba, la data 6 august 2025, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 36 de ani, din localitatea Craiva, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

În după-amiaza zilei de 6 august 2025, polițiștii au fost sesizați de către o femeie de 55 de ani, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că ar fi fost victima unei infracțiuni.

Din primele verificări a reieșit că, la data de 6 august 2025, în jurul orei 17.30, femeia de 55 de ani, din localitatea Craiva, în timp ce se afla la locuința de domiciliu, ar fi fost amenințată cu acte de violență de către fiul său, în vârstă de 36 de ani, provocându-i o stare de temere.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, a reieșit risc iminent, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI