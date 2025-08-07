Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag: Mașina pe care o conducea avea plăcuțe de înmatriculare false

Bărbat de 35 de ani, din Jina, la volan fără permis prin Șugag

Un bărbat din Jina a fost identificat în trafic la Șugag fără permis la volanul unui autoturism cu plăcuțe de înmatriculare false.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 august 2025, în jurul orei 15.00, polițiștii Postului de Poliție Șugag au oprit, pentru control, pe raza localității Șugag, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Jina, județul Sibiu.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, polițiștii au constatat că autoturismul avea montate plăcuțe de înmatriculare false.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare.

