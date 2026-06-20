Bărbat de 32 de ani, din Ighiu, REȚINUT de polițiști: I-a propus pe o rețea de socializare, unei adolescente de 15 ani, să întrețină relații sexuale

UN b ărbat de 32 de ani, din Ighiu, a fost reținut de polițiști după ce i-a propus pe o rețea de socializare, unei adolescente de 15 ani, să întrețină relații sexuale.

La data de 19 iunie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 32 de ani, din localitatea Ighiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de racolarea minorilor în scopuri sexuale.

Din cercetări a reieșit că bărbatul, în vârstă de 32 de ani, i-ar fi propus unei minore, în vârstă de 15 ani, printr-un mesaj pe o rețea de socializare, să se întâlnească pentru a întreține un act sexual.

La data de 17 iunie 2026, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de racolarea minorilor în scopuri sexuale, iar pentru documentarea și probarea activității infracționale, ieri, 19 iunie 2026, polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară, în localitatea Ighiu, în baza mandatului emis de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Alba Iulia.

Astăzi, 20 iunie 2026, bărbatul a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, fiind dispusă măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI