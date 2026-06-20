Curier Județean

ACCIDENT în Alba Iulia: Un vârstnic de 87 de ani a lovit cu mașina un bărbat care traversa regulamentar pe o trotinetă și a fugit de la locul faptei

Ioana Oprean

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ACCIDENT în Alba Iulia: Un vârstnic de 87 de ani a lovit cu mașina un bărbat care traversa regulamentar pe o trotinetă și a fugit de la locul faptei

Un accident rutier a avut loc vineri dimineața, în Alba Iulia. Un vârstnic de 87 de ani a lovit cu mașina un bărbat care traversa strada regulamentar, pe trotinetă, și a fugit de la locul faptei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 iunie 2026, în jurul orei 09.37, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe Bulevardul Revoluției 1989 din municipiu, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat faptul că un bărbat, în vârstă de 87 de ani, din municipiul Alba Iulia, în timp ce conducea un autoturism, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui bărbat, în vârstă de 66 de ani, din municipiul Alba Iulia, care se afla angajat în traversarea regulamentară a străzii, pe trotinetă, pe pista special adiacentă trecerii pentru pietoni, intrând în coliziune cu acesta.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 66 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale.

Bărbatul, în vârstă de 87 de ani, a fost identificat și oprit de polițiști pe strada Iașilor din municipiul Alba Iulia, acesta părăsind locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.

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