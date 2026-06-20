Sărbătoarea Muzicii 2026: Tinerii artiști de la Liceul de Arte „Regina Maria” au rezervată o seară pe scena evenimentului muzical al verii de la Alba Iulia

Tinerii artiști de la Liceul de Arte „Regina Maria” vor avea rezervată o seară pe scena evenimentului muzical al verii de la Alba Iulia.

Anunțul a fost făcut, vineri, 19 iunie 2026, de primarul Gabriel Pleșa, la încheierea concertul special de final de an scolar al Liceului de Arte „Regina Maria”, desfășurat la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”.

„Am participat în această seară la concertul de final de an al Liceului de Arte „Regina Maria”, desfășurat la Centrul Multicultural „Gheorghe Șincai”.

O sală arhiplină a aplaudat talentul fenomenal al copiilor și tinerilor liceului albaiulian, într-o gală – Gala Symphonia – organizată în memoria domnului profesor Radu Beșliu.

O seară de excepție, un eveniment cultural de excepție, o armonie pe scenă și în sală așa cum îmi doresc să avem mereu în comunitatea noastră.

I-am invitat pe toți artiștii, mari și mici, ai Liceului de Arte „Regina Maria”, să aibă o seară a lor la ediția din acest an a „Sărbătorii Muzicii”.

O merită cu prisosință”, a transmis edilul albaiulian într-o postare în mediul online.

Ediția din acest an evenimentului „Sărbătoarea Muzicii” de la Alba Iulia, cel mai important eveniment al verii în Orașul Marii Uniri, va avea loc în perioada 10-12 iulie 2026.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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