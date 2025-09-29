Rămâi conectat

Bărbat de 28 de ani, din Alba Iulia, scos din trafic: Conducea cu permisul suspendat

acum 2 ore

Un bărbat de 28 de ani, din Alba Iulia, a fost scos din trafic de oamenii legii după ce a fost surprins conducând cu permisul supendat pe o stradă din municipiu. 

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 septembrie 2025, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au oprit, pentru control, pe strada Gheorghe Pop de Băsești din municipiu, un autoturism condus de un bărbat de 28 de ani, din Alba Iulia.

Din verificări a reieșit că bărbatul are dreptul de conducere suspendat.

Cercetările sunt continuate.

Acestea se fac sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul având permisul suspendat.

