Bani de la stat pentru companiile afectate de războiul din Ucraina. Componenetele schemei de ajutor: IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS



Inițiativa se află în faza de proiect, în acest sens au fost purtate discuții între Ministerul Finanțelor și reprezentații băncilor din România, conform unei postări a ministrului de resort pe propria pagină de Facebook.

”Ministerul Finanțelor are rolul să ofere alternative: să vină cu propuneri care să susțină inovarea, investițiile și creșterea economică. O misiune în care mizăm pe dialogul social ca element central.

Am avut astăzi un schimb de idei și perspective foarte util cu membrii Consiliului Patronatelor Bancare, despre perspectivele macroeconomice și fiscale ale României pentru 2024.

Printre temele discutate am punctat și situația programelor guvernamentale de finanțare, ocazie cu care le-am dat o veste importantă pentru mediul de afaceri.”

Componenetele schemei de ajutor de stat

Ministrul a anunțat că, la fel ca în alți ani, sunt vizate mai multe tipuri de afaceri prin diferitele componente ale programului.

”Avem în acest moment pe circuitul de avizare un proiect de OUG care are în vedere instituirea schemei de ajutor de stat IMM PLUS şi componentele acesteia IMM ROMÂNIA PLUS, AGRO PLUS, IMM PROD PLUS, CONSTRUCT PLUS, INNOVATION PLUS și RURAL PLUS.

Este o măsură prin care sprijinim accesul la lichidități a întreprinderilor mici și mijlocii și întreprinderilor mari a căror activitate economică a fost afectată de conflictul armat din Ucraina, dar ne vom concentra și pe încurajarea şi stimularea UAT-urilor care realizează proiecte de investiții în sectorul construcțiilor.

