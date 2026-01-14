Bagajul de cabină, gratuit la cursele low-cost: UE pregătește noi reguli pentru companiile aeriene
Privilegiile pasagerilor care călătoresc cu avionul se află în centrul dezbaterilor la nivelul Uniunii Europene, pe fondul unor propuneri care pot modifica semnificativ regulile actuale. De la posibila includere gratuită a bagajului de cabină la zborurile low-cost până la menținerea sau reducerea compensațiilor pentru întârzieri, instituțiile europene discută intens viitorul cadrului legislativ aplicabil transportului aerian.
Compensațiile pentru întârzieri, punctul principal de dispută
Una dintre cele mai sensibile teme este legată de despăgubirile acordate pasagerilor în cazul întârzierilor semnificative ale zborurilor. În prezent, legislația europeană permite acordarea unor compensații de până la 600 de euro atunci când un zbor are o întârziere mai mare de 3 ore.
Parlamentul European susține ferm menținerea acestui prag, considerând că drepturile pasagerilor nu trebuie diminuate. În opoziție, Consiliul UE și companiile aeriene propun modificări substanțiale, care ar presupune reducerea sumei maxime la cel mult 500 de euro și creșterea pragului de întârziere necesar pentru acordarea compensației la 4 sau chiar 6 ore.
„Rezultatul dezbaterilor și votului pe drepturile pasagerilor aerieni a transmis un mesaj foarte clar. Drepturile pasagerilor aerieni nu pot fi reduse. Așadar, în cazul întârzierii zborurilor, pragul compensațiilor financiare rămâne cel de 3 ore, cu despăgubiri între 300 și 600 de euro”, a declarat acesta.
Bagajul de cabină gratuit și eliminarea unor taxe suplimentare
Pe lângă discuțiile privind compensațiile, Uniunea Europeană analizează și alte modificări care ar putea avea un impact direct asupra costurilor suportate de pasageri. Una dintre cele mai importante propuneri vizează bagajul de cabină, care ar putea deveni gratuit la toate companiile aeriene, inclusiv la operatorii low-cost.
În prezent, multe companii percep tarife suplimentare pentru bagajul de cabină, ceea ce a generat numeroase nemulțumiri în rândul călătorilor. Noile reguli aflate în discuție ar elimina aceste costuri adiționale și ar uniformiza condițiile de transport la nivel european.
De asemenea, se analizează posibilitatea ca pasagerii să nu mai fie obligați să plătească taxe suplimentare pentru check-in sau pentru alegerea locurilor în cazul copiilor. Aceste măsuri ar urma să completeze pachetul de drepturi menite să ofere o protecție mai mare consumatorilor de servicii aeriene.
Poziții diferite între instituțiile europene
Diferențele de viziune dintre Parlamentul European, Consiliul UE și companiile aeriene sunt evidente. Dacă legislativul european insistă asupra menținerii nivelului actual de protecție pentru pasageri, Consiliul și operatorii aerieni consideră necesară o ajustare a regulilor, în special în ceea ce privește compensațiile financiare.
În acest context, forma finală a noii legislații va fi stabilită doar după negocierile dintre Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană. Acest proces va decide dacă propunerile privind bagajul de cabină gratuit și păstrarea pragului de 3 ore pentru despăgubiri vor fi incluse în legislația finală.
Ce urmează pentru pasagerii aerieni
Până la încheierea negocierilor și adoptarea unei forme finale a legii, regulile actuale rămân neschimbate. Pasagerii continuă să beneficieze de compensații de până la 600 de euro pentru întârzieri mai mari de 3 ore, iar companiile aeriene pot în continuare să perceapă taxe suplimentare pentru bagajul de cabină și alte servicii conexe.
