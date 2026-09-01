Bacalaureat 2027: Care este forma finală a calendarului simulării și examenului propriu-zis
Ministerul Educației și Cercetării a anunțat, marți, 1 septembrie 2026, forma finală a calendarului simulării și examenului propriu-zis de Bacalaureat din 2027.
*simularea probelor scrise: perioada 22-25 martie 2027;
*examen, sesiunea iunie-iulie:
– probele de competențe se vor desfășura în perioada 12 – 23 aprilie 2027;
– probele scrise ale primei sesiuni de bacalaureat se vor desfășura în intervalul 14 – 18 iunie 2027, afișarea rezultatelor finale (după contestații), fiind programată pentru 1 iulie 2027.
Calendarul integral va fi disponibil pe site-ul MEC după publicarea în Monitorul Oficial.
sursa: Ministerul Educației
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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