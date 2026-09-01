Bacalaureat 2027: Care este forma finală a calendarului simulării și examenului propriu-zis

E jale! Doar 8,7% dintre români au reușit să economisească în ultimul an Doar 8,7% dintre români au reușit să economisească în ultimul an, iar unul din patru a apelat la economii sau a făcut datorii pentru a acoperi cheltuielile de bază, în timp ce încrederea în Banca Națională a României (BNR) a scăzut de […]