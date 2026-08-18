Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: La ce oră se afișează astăzi rezultatele. Ministru: „La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”
Bacalaureat 2026, sesiunea a doua: La ce oră se afișează astăzi rezultatele. Ministru: „La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”
Emoțiile absolvenților care au susținut a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 se apropie de final. Rezultatele inițiale sunt așteptate marți, 18 august, iar ministrul interimar al Educației și Cercetării, Mihai Dimian, anunță că acestea ar urma să fie publicate online până la ora 9.00, cu trei ore înaintea termenului-limită prevăzut în calendarul oficial.
„Ne-am planificat ca mâine (n.a. marți, 18 august 2026, până la ora 9.00, să publicăm online rezultatele acestei sesiuni de Bacalaureat. La fiecare trei candidați, unul va avea motive să zâmbească”, a transmis luni, 17 august 2026 ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.
Peste 33.000 de candidați, înscriși în sesiunea din august
Potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru sesiunea a doua a Bacalaureatului 2026 s-au înscris la nivel național peste 33.000 de candidați. Dintre aceștia, peste 22.000 sunt absolvenți ai promoției 2026, iar mai mult de 11.000 provin din promoțiile anterioare.
Sesiunea a doua a început în 3 august cu probele de evaluare a competențelor, iar probele scrise s-au desfășurat în perioada 10-13 august 2026. Candidații au susținut, în funcție de situația școlară și de probele promovate anterior, disciplinele pe care le aveau de recuperat.
Rezultatele, înainte de contestații
Calendarul oficial prevedea afișarea rezultatelor inițiale în data de 18 august 2026, până la ora 12.00. Anunțul lui Mihai Dimian indică însă intenția ministerului de fresort de a finaliza operațiunile mai devreme, astfel încât notele să fie disponibile online până la ora 9.00.
Rezultatele sunt publicate în formă anonimizată, prin utilizarea codului unic al candidatului, pentru protejarea datelor personale. Candidații își pot verifica astfel notele fără ca numele lor să fie afișat public.
Contestațiile se depun în perioada 18-20 august 2026
Pentru cei nemulțumiți de notele primite, următoarea etapă este cea a contestațiilor. Potrivit calendarului, acestea pot fi depuse în perioada 18-20 august 2026. Înainte de a decide dacă solicită reevaluarea, candidații au și posibilitatea de a-și vizualiza lucrările scrise. Consultarea lucrării nu este obligatorie pentru depunerea contestației.
Un aspect important este că nota obținută după soluționarea contestației poate fi modificată în plus sau în minus, în funcție de reevaluarea lucrării. Nota rezultată după contestație este nota finală pentru proba respectivă. Această regulă a fost aplicată și în sesiunea precedentă.
Ce condiții trebuie îndeplinite pentru promovarea Bacalaureatului
Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească simultan condițiile prevăzute de metodologia examenului: să fi susținut probele de evaluare a competențelor, să fi susținut toate probele scrise și să fi obținut cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă, precum și media generală cel puțin 6.
Prin urmare, o notă de minimum 5 la fiecare disciplină nu este suficientă dacă media finală nu ajunge la 6.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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