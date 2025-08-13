Bacalaureat 2025 | Trei elevi din Alba eliminați la probele scrise din sesiunea a doua a „examenului maturității”

Bacalaureat 2025 | Trei elevi din Alba eliminați la probele scrise din sesiunea a doua

Trei elevi din Alba au fost eliminați până acum la probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea a doua.

La proba scrisă la Limba și literatura română, derulată luni, 11 august 2025, a fost eliminat un absolvent al Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.

La proba scrisă obligatorie a profilului, desfășurată marți, 12 august 2025, a mai fost eliminat un absolvent al Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.

La aceeași probă a fost eliminat, de asemenea, un absolvent al Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni.

Tinerii respectivi aveau asupra lor dipozitive cu căști.

Ei nu vor mai avea dreptul să susțină probele scrise în următoarele două sesiuni ale „examenului maturității”.

Miercuri, 13 august 2025, este programată proba la alegere a profilului și specializării.

