Bacalaureat 2025 | Trei elevi din Alba eliminați la probele scrise din sesiunea a doua a „examenului maturității”
Bacalaureat 2025 | Trei elevi din Alba eliminați la probele scrise din sesiunea a doua
Trei elevi din Alba au fost eliminați până acum la probele scrise ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea a doua.
La proba scrisă la Limba și literatura română, derulată luni, 11 august 2025, a fost eliminat un absolvent al Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.
La proba scrisă obligatorie a profilului, desfășurată marți, 12 august 2025, a mai fost eliminat un absolvent al Colegiului Tehnic „Apulum” Alba Iulia.
La aceeași probă a fost eliminat, de asemenea, un absolvent al Liceului Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni.
Tinerii respectivi aveau asupra lor dipozitive cu căști.
Ei nu vor mai avea dreptul să susțină probele scrise în următoarele două sesiuni ale „examenului maturității”.
Miercuri, 13 august 2025, este programată proba la alegere a profilului și specializării.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Apă dată cu porția în județul Alba, la mijloc de august 2025: APA CTTA raționalizează consumul în mai multe localități
Apă dată cu porția în județul Alba, la mijloc de august 2025 Compania de apă a anunțat, miercuri, 13 august 2025, raționalizarea furnizării apei în mai multe localități din județul Alba. „Având în vedere consumul crescut de apă potabilă, utilizată și în alte scopuri (în special în agricultură), SC APA CTTA SA ALBA este nevoită […]
Impact între o mașină și o motocicletă, pe Calea Moților din Alba Iulia. O persoană rănită!
Un impact între o mașină și o motocicletă s-a produs în această dimineță, pe sensul de coborâre de pe Calea Moților din Alba Iulia. O persoană a fost rănită! Conform primelor date, traficul în zonă este îngreunat, la fața locului intervenind mai multe echipaje de Poliție și o ambulanță SAJ. În urma impactului, o persoană […]
Dotări pentru clădirea reabilitată și modernizată a spitalului din Zlatna: Achiziție în derulare
Dotări pentru clădirea reabilitată și modernizată a spitalului din Zlatna Primăria Zlatna a lansat, în 8 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor dotări pentru clădirea reabilitată și modernizată a spitalului din oraș. Valoarea totală estimată a achiziției este de 596.972 de lei, fără TVA. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Vrei să îți reînnoiești viza SUA fără interviu? Află dacă te încadrezi noilor reguli care vor intra în vigoare din septembrie
Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a anunțat marți, 12 august, o serie de modificări importante referitoare la procesul...
PENSII 2025 | Reguli pentru beneficiarii de pensii private obligatorii și facultative. Ce se întâmplă după deces, dacă nu ai moștenitori
PENSII 2025 | Reguli pentru beneficiarii de pensii private Pilonul II și III. Ce se întâmplă în caz de deces,...
Știrea Zilei
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și spectacol cu foc. Invitat special, ”Domnul Dan”, de la Survivor România
”Festivalul Roman Apulum. Ad Portas!” 2025, ediție spectaculoasă în Cetatea Alba Carolina: Parada războinicilor, tabere și dansuri antice, demonstrații și...
FOTO | Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard
Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un...
Curier Județean
Bacalaureat 2025 | Trei elevi din Alba eliminați la probele scrise din sesiunea a doua a „examenului maturității”
Bacalaureat 2025 | Trei elevi din Alba eliminați la probele scrise din sesiunea a doua Trei elevi din Alba au...
Apă dată cu porția în județul Alba, la mijloc de august 2025: APA CTTA raționalizează consumul în mai multe localități
Apă dată cu porția în județul Alba, la mijloc de august 2025 Compania de apă a anunțat, miercuri, 13 august...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...