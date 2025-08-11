BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română din sesiunea a doua

BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română

Luni, 11 august 2025, la câteva ore după desfășurarea probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat, sesiunea a doua, Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele.

Acestea sunt disponibile AICI.

Candidații au avut de răspuns unor cerințe pe marginea unui fragment din „Tatăl meu, Lucian Blaga”, de Dorli Blaga – la subiectul 1 și să comenteze perspectiva narativă dintr-un pasaj din „Amândoi” de Liviu Rebreanu la subiectul 2.

Candidații de la uman și vocațional – pedagogic au avut să scrie un eseu de cel puțin 400 de cuvinte despre caracterizarea unui personaj dintr-un text dramatic la alegere, la subiectul 3.

Cei de la profilurile real și tehnologic au avut să realizeze un eseu în care să comenteze particularitățile unui text dramatic studiat, la alegere, nefiind precizat vreun autor în acest sens.

Calendarul examenului de Bacalaureat – sesiunea august 2025

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă

14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale

La fel ca la sesiunea de vară, lucrările la sesiunea august a Bacalaureatului 2025 vor fi corectate în toată țara digitalizat, cu ajutorul unei platforme în care profesorii găsesc lucrările scanate ale candidaților, reamintește edupeduro.

