BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română din sesiunea a doua
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română
Luni, 11 august 2025, la câteva ore după desfășurarea probei scrise la Limba și literatura română a examenului de Bacalaureat, sesiunea a doua, Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele.
Acestea sunt disponibile AICI.
Candidații au avut de răspuns unor cerințe pe marginea unui fragment din „Tatăl meu, Lucian Blaga”, de Dorli Blaga – la subiectul 1 și să comenteze perspectiva narativă dintr-un pasaj din „Amândoi” de Liviu Rebreanu la subiectul 2.
Candidații de la uman și vocațional – pedagogic au avut să scrie un eseu de cel puțin 400 de cuvinte despre caracterizarea unui personaj dintr-un text dramatic la alegere, la subiectul 3.
Cei de la profilurile real și tehnologic au avut să realizeze un eseu în care să comenteze particularitățile unui text dramatic studiat, la alegere, nefiind precizat vreun autor în acest sens.
12 august 2025: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă
13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă
14 august 2025: Limba și literatura maternă – proba E.b) – probă scrisă
18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor
26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale
La fel ca la sesiunea de vară, lucrările la sesiunea august a Bacalaureatului 2025 vor fi corectate în toată țara digitalizat, cu ajutorul unei platforme în care profesorii găsesc lucrările scanate ale candidaților, reamintește edupeduro.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
1.7 miliarde de euro din PNRR, pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300 de milioane de euro, ratând toate proiectele
1.7 miliarde de euro din PNRR au fost pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300 de milioane de euro, ratând toate proiectele Potrivit unei declarații a vicepremierului Tanczos Barna, Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). […]
11-12 august 2025 | COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic ridicat
11-12 august 2025 | COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe Județul Alba este, de luni, 11 august 2025, ora 10.00, până marți, 12 august 2025, ora 10.00, sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Noaptea de luni spre marți va fi una tropicală. Potrivit meteorologilor, luni […]
Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru a grăbi procesul de descentralizare
Misiune infernală pentru primari. Guvernul cere eficientizarea autorităților publice locale pentru grăbirea procesulul de descentralizare Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a pus în transparenţă decizională, printr-un document, propunerile reformei administrative care vor face parte din următorul pachet de măsuri al Guvernului. Acesta propune reglementări fiscal-bugetare menite să consolideze sustenabilitatea financiară a României prin reducerea cheltuielilor și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română din sesiunea a doua
BACALAUREAT 2025: SUBIECTE și BAREME publicate de Ministerul Educației după proba la Limba și literatura română Luni, 11 august 2025,...
1.7 miliarde de euro din PNRR, pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300 de milioane de euro, ratând toate proiectele
1.7 miliarde de euro din PNRR au fost pierdute pe apa sâmbetei de Ministerul Mediului. Apele Române, pierderi de 300...
Știrea Zilei
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 11 august 2025: 465 de posturi disponibile Persoanele interesate să ocupe...
FOTO | Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție la Academia Tehnică Militară
Maria Petru, absolventă a Colegiului Militar din Alba Iulia, șef de promoție în 2025 la Academia Tehnică Militară Povestea Mariei...
Curier Județean
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, eveniment dedicat cuplurilor din Alba Iulia care împlinesc 50 de ani de căsătorie
28 septembrie 2025 | „Nunta de Aur”, la Alba Iulia: Care este termenul pentru înscriere Consiliul Local și Primăria Municipiului...
AMENZI de peste 350.000 de lei date în iulie 2025 de ISU Alba: 22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu, identificate
22 de obiective care funcționau fără autorizație de securitate la incendiu identificate de ISU Alba: AMENZI de peste 350.000 de...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la Alba Iulia, iar pe piatra sa funerară stă înscris ”S-a stins lumina lumii”
11 august 1456, ziua în care Iancu de Hunedoara, voievod al Transilvaniei, se stinge din viață. A fost înmormântat la...
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox
Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, pomenit în 11 august în calendarul creștin ortodox Sfântul Nifon, patriarhul Constantinopolului, s-a născut în ținutul...