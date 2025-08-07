Bacalaureat 2025 | Sesiunea a doua continuă cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Teste la engleză în Alba

Bacalaureat 2025 | Sesiunea a doua continuă cu evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Situația din Alba

Sesiunea a doua a Bacalaureatului 2025 continuă, joi, 7 august 2025 și vineri, 8 august 2025, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională.

Luni, 4 august 2025 și marți, 5 august 2025 a avut loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A și evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B, iar miercuri, 6 august 2025 s-a desfășurat proba de evaluare a competențelor digitale.

În Alba există un singur centru de examen, la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.

Joi, 7 august 2025 și vineri, 8 august 2025, candidați vor susține testări la limba engleză.

Testarea de joi, 7 august 2025 (limba engleză – text audiat) va începe la ora 11.30.

Testarea de vineri, 8 august 2025 (limba engleză – comunicare orală) va începe la ora 9.00.

Prima probă scrisă – cea la Limba și literatura română – se va susține pe 11 august 2025, iar pe 12 august 2025 va fi proba obligatorie a profilului.

