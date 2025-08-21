Bacalaureat 2025 | Doar 116 elevi din Alba au promovat examenul în sesiunea a doua

Doar 116 elevi din Alba au promovat examenul în sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat 2025

Doar 116 elevi din județul Alba au promovat sesiunea a doua a Bacalaureatului (31% față de 34,4% în 2024).

62 dintre candidați, aşadar mai mult de jumătate, au trecut examenul la limită, având medii între 6.00 și 6,49, iar un absolvent al Liceului Tehnologic Silvic Câmpeni a trecut BAC-ul chiar „la mustață”, cu media 6.00.

Alți 255 dintre cei 447 de candidați înscriși au fost respinși.

73 de elevi au absentat, iar 3 elevi au fost eliminați pentru că au fost prinși cu dispozitive cu căști, unul la limba și literatura română, iar 2 la matematică.

Este vorba despre 2 candidați de la Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia şi 1 seralist dintr-o generație anterioară de la Liceul Tehnologic de Turism şi Alimentație Arieşeni.

Ei nu vor mai avea dreptul să dea BAC-ul la următoarele două sesiuni de examen, adică până în vara anului 2027.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI