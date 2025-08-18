Bacalaureat 2025: Astăzi vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua
Bacalaureat 2025: Vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua
Luni, 18 august 2025, până la ora 12.00, vor fi afișate rezultatele la probele scrise din sesiunea a doua a Bacalaureatului.
Tot luni, 18 august 2025, de la ora 14.00 la ora 18.00, vor putea fi depuse cererile de contestații și cererile de vizualizare, la centrele de examen, în format fizic sau online.
Între 19 și 20 august 2025 va avea loc rezolvarea contestațiilor.
În fine, pe 26 august 2025, se vor afișa online pe bacalaureat.edu.ro rezultatele finale.
Nota minimă de promovare – pentru fiecare probă – este 5, iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6.
