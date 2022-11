Azi, ora 14.00, la Ungheni, duelul Unirilor, cu miză pentru play-off | Vor trece „alb-negrii” al 6-lea val?

Azi, la ora 14.00, în etapa a 12-a a Ligii a 3-a,meci cu implicații în play-off-ul Seriei 9, între Unirea Ungheni și CSM Unirea Alba Iulia.

Unirea Ungheni (locul secund, 20 de puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (poziția a 5-a, 18 puncte). “Alb-negrii” au o serie incredibilă, cu 5 victorii succesive, și au ajuns în calculele pentru play-off înaintea “duelului Unirilor”.

Echipe:

Unirea Ungheni: Vlasa – Ndiesse, Chiorean, Suslak, R. Ganea, T. Radu, Piper, Onișor, R. Balint, Ciubăncan, Astafei/ cpt; rezerve M. Moldovan, Birtalan, Petra, Vînău, D. Rusu, Kecskes, L. Moldovan, D. Todoran, M. Codrea. Antrenor Flaviu Sabău

CSM Unirea: Iovicin – Bârdea, Dehelean, Benkirat, E. Codrea – Sebaș, C. Cristea/ cpt, Mâlnă, Indrei – Fetița – Agbomoniyi; rezerve N. Itu, Epure, Haragozo, Cîrloanță, R. Ivan, Lupea, An. Moldovan, Banienschi, C. Dănilă. Antrenor Marcel Rusu.

Arbitri Cr. Pascu (Sibiu), Fl. Andrei (Oradea), Cr. Gozman Pop (Oradea) Observatori C. Danciu (Hunedora), M. Băcescu (Brașov)