Avocatul Poporului: Ministrul de Interne, Marcel Vela, să vină „până la miezul nopții” cu explicații despre amenzi.

Amenzile pentru încălcarea Ordonanțelor Militare au fost declarate, miercuri, neconstituționale. Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat la Digi24 că se așteaptă ca ministrul de Interne, Marcel Vela, să vină „până la miezul nopții” cu explicații.

„Eu sper ca in seara asta dl ministru Vela sa vina cu niste explicatii pentru noi, toata lumea, dar si pentru agentii constatatori. Noi l-am rugat de doua ori pe dl Vela sa fie prevederi unitare in Ordonantele Militare astfel incat sa nu fie amenzi atat de diferit date de la un judet la altul. Ma astept ca in seara asta, pana la miezul noptii, sa vina cu explicatii”.

