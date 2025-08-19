Avocații, critici la adresa Guvernului: Se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea fiscală 

Avocații din România critică Guvernul și spun că se vrea transformarea CASS într-o ‘taxă pe independență’. Măsura afectează grav stabilitatea fiscală

Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) solicită Guvernului Bolojan renunțarea la proiectul de majorare a plafonului anual de calcul al contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, de la 60 la 90 de salarii minime brute pe economie.

Avocații avertizează că această măsură afectează grav stabilitatea fiscală și încalcă principiile de echitate, proporționalitate și predictibilitate.

„Această presiune fiscală nu este doar o sarcină suplimentară, ci se transformă într-o veritabilă ‘taxă pe independență’”, transmite organizația profesională.

Critici la adresa Guvernului

UNBR subliniază că propunerea vine după o dublare a plafonului în urmă cu doar doi ani, când pragul a crescut de la 24 la 60 de salarii minime. „Atunci s-a creat convingerea că această sarcină, deși grea, va rămâne stabilă pe termen lung. O nouă majorare acum transmite un semnal periculos de instabilitate și lipsă de predictibilitate fiscală”, atrage atenția organizația.

Avocații reclamă, de asemenea, absența oricărei consultări reale cu profesiile vizate. „Orice măsură cu impact asupra unei categorii socio-profesionale trebuie fundamentată printr-un studiu de impact și adoptată după dialog. Lipsa acestuia arată că realitățile cu care se confruntă profesiile independente nu sunt luate în calcul”, se arată în comunicat.

Consecințe și riscuri

UNBR avertizează că măsura va genera „distorsiuni majore și consecințe grave”, printre care:

-o povară disproporționată pentru profesiile independente, în timp ce alte categorii rămân cu plafonul la 24 de salarii minime;

-o situație inechitabilă și discriminatorie, dat fiind că toți contribuabilii beneficiază de același pachet de servicii medicale, dar unii vor plăti mult mai mult;

-creșterea onorariilor avocaților, ceea ce va limita accesul cetățenilor cu venituri reduse sau medii la servicii juridice.

„Fiscalitatea nu este numai o chestiune de cifre, ci mai ales de principii. Ori de câte ori acestea sunt încălcate, rezultatul nu este solidaritatea socială, ci injustiția și dezechilibrul”, atrage atenția organizația profesională.

Memoriu către autorități

UNBR a transmis deja un memoriu către Guvern, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției și Parlament, în care detaliază motivele pentru care propunerea contravine stabilității legislative și echității fiscale.

În final, organizația solicită menținerea plafonului actual de 60 de salarii minime brute și își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog cu autoritățile, „astfel încât politicile fiscale să fie construite în interesul societății, nu împotriva celor care o servesc”.

