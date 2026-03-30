AVERTIZARE RO-ALERT la Șugag: A fost semnalată prezența unui urs, zona drumului de acces dintre Lacul Oașa spre Luncile Prigoanei
Jandarmii din Alba intervin, luni, în comuna Șugag, după ce prezența unui urs a fost semnalată pe drumul de acces dintre Lacul Oașa și Luncile Prigoanei.
Pentru avertizarea populației, ISU Alba a transmis și un mesaj Ro-Alert.
Potrivit I.J.J Alba, în comuna Șugag ( zona : drumul de acces dintre Lacul Oașa spre Luncile Prigoanei ) a fost semnalată prezența unui urs.
La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.
Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.
Intervenția este în desfășurare, se arată într-un mesaj transmis de IJJ Alba.
