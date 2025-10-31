Avertizare pentru drumeți: Salvamont semnalează condiții periculoase pe munte în acest weekend

Salvamont avertizează turiștii: Condiții extrem de periculoase pe munte în acest weekend

Dispeceratul Național Salvamont România a emis o avertizare pentru persoanele care intenționează să urce pe munte în acest weekend, după ce în ultimele zile s-au înregistrat cinci accidente mortale și mai multe incidente cu urmări grave.

Potrivit specialiștilor, la altitudini de peste 1600-1700 de metri, stratul de zăpadă este alunecos, înghețat și dur, având consistența sticlei, ceea ce crează condiții extrem de periculoase atât pentru turiștii neechipați corespunzător, cât și pentru cei cu echipament adecvat, dar fără experiență solidă în teren de iarnă.

Salvamont recomandă ca deplasarea să se facă doar cu echipament de iarnă/alpin complet (colțari, piolet, cască) și cu cunoștințe solide de progresie pe teren mixt, asigurare și autoasigurare.

Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele de creastă sau zonele expuse, să consulte prognoza meteo și avertizările Salvamont și să evalueze permanent riscurile. În caz de urgență, apelarea la 112 sau la Dispeceratul Național Salvamont este obligatorie.

