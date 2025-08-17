Avertizare nowcasting COD PORTOCALIU în județul Alba: Averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00. Localitățile vizate
CODUL PORTOCALIU se menține în continuare în județul Alba. Sunt preconizate averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00
Valea Lungă și Cenade se află sub incidența unui Cod Portocaliu de vreme severă imediată, emis astăzi de Administrația Națională de Meteorologie, valabil până la ora 19:00.
Potrivit avertizării nowcasting, în aceste zone se vor semnala:
-averse torențiale care vor cumula între 25 și 35 l/mp,
-frecvente descărcări electrice,
-intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50…55 km/h,
-precum și grindină de medii dimensiuni (diametrul cuprins între 2 și 4 cm).
Populația din localitățile vizate a fost alertată prin sistemul RO-ALERT, fiind recomandată adăpostirea în locuri sigure, evitarea deplasărilor și deconectarea aparaturii electrocasnice pe durata fenomenelor severe.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Accident pe autostrada A10 Sebeș – Turda, la km 4, soldat doar cu pagube materiale
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 13:40, la km 4 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda Conform primelor date, două mașini au intrat într-o coliziune violentă, rămânând imobilizate pe banda 1 și pe cea de urgențe. Din fericire, în urma impactului au rezultat doar cu pagube materiale. Reamintim faptul că breteaua 2 […]
VIDEO – FOTO | Furtună cu grindină la Câmpeni: bucăți de gheață, cât boabele de porumb, au făcut prăpăd în grădinile localnicilor
O furtună cu grindină s-a năpustit astăzi peste localitatea Câmpeni. Bucățile de gheață, cât boabele de porumb, au făcut prăpăd în grădinile localnicilor O grindină puternică a lovit în această după-amiază orașul Câmpeni din județul Alba. Bucățile de gheață, de mărimea unor boabe de porumb, au căzut timp de câteva minute, provocând pagube însemnate în […]
Incendiu puternic la un grajd din satul Fericet, comuna Horea. Nu sunt animale captive în interior!
Un incendiu puternic a izbucnit, în urmă cu puțin timp, la un grajd din satul Fericet, comuna Horea. La fața locului intervin de urgență pompierii ISU Alba Potrivit informațiilor primite prin apelul la 112, incendiul se manifestă cu ardere generalizată, însă din fericire, nu se aflau animale în interiorul construcției. Pentru gestionarea situației, Inspectoratul pentru […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ, descărcări electrice, vânt puternic și grindină
17-18 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte zone din țară: Averse importante cantitativ,...
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie să începi să înveți dacă nu vrei să rămâi corigentă”
Radu Georgescu, despre decizia Fitch de a menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă: ”România, trebuie...
Știrea Zilei
VIDEO | Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu peste 260 de milioane de vizualizări, pe contul lui Lupușor, stăpânul lor
Corbu și Vegas, prezență impunătoare în weekend, în Cetatea Alba Iulia. Armăsarii pur-sânge, vedete și pe rețelele sociale: Videoclip cu...
FOTO | Turiști din Călărași, nas în nas cu URSUL la Șureanu: Familia a solicitat intervenția jandarmilor montani prin 112
Trei turiști din Călărași au dat nas în nas cu URSUL la Șureanu: Familia a solicitat intervenția jandarmilor montani prin...
Curier Județean
Avertizare nowcasting COD PORTOCALIU în județul Alba: Averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00. Localitățile vizate
CODUL PORTOCALIU se menține în continuare în județul Alba. Sunt preconizate averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00...
FOTO | Accident pe autostrada A10 Sebeș – Turda, la km 4, soldat doar cu pagube materiale
Un accident rutier s-a produs astăzi, în jurul orei 13:40, la km 4 al autostrăzii A10 Sebeș – Turda Conform...
Politică Administrație
FOTO | Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată: „Asigurăm astfel o circulație mai fluentă și mai sigură pentru aiudeni dar și pentru turiști”
Trecerea de pietoni din centrul Aiudului, retrasată Trecerea de pietoni din centrul municipiului Aiud a fost retrasată. „Pași mici, dar...
FOTO | Lucrări avansate la modernizarea școlii și la noua sală de sport din Șpring
Școală modernizată și sală de sport nouă la Șpring: Lucrări avansate Școala gimnazială unde vor învața elevii din clasele III-VIII,...
Opinii Comentarii
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață
17 august 1925, ziua în care Ioan Slavici, ,,întemeietorul” se stinge din viață Ioan Slavici, cunoscutul scriitor canonic, s-a născut...
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată această zi
16 august| Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și conștientizare a violențelor împotriva creștinilor. Cum a ajuns să fie marcată...