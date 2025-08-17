Rămâi conectat

Avertizare nowcasting COD PORTOCALIU în județul Alba: Averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00. Localitățile vizate

acum 13 minute

CODUL PORTOCALIU se menține în continuare în județul Alba. Sunt preconizate averse torențiale, grindină și vijelii, până la ora 19:00

Valea Lungă și Cenade se află sub incidența unui Cod Portocaliu de vreme severă imediată, emis astăzi de Administrația Națională de Meteorologie, valabil până la ora 19:00.

Potrivit avertizării nowcasting, în aceste zone se vor semnala:

-averse torențiale care vor cumula între 25 și 35 l/mp,

-frecvente descărcări electrice,

-intensificări temporare ale vântului, cu viteze de 50…55 km/h,

-precum și grindină de medii dimensiuni (diametrul cuprins între 2 și 4 cm).

Populația din localitățile vizate a fost alertată prin sistemul RO-ALERT, fiind recomandată adăpostirea în locuri sigure, evitarea deplasărilor și deconectarea aparaturii electrocasnice pe durata fenomenelor severe.

