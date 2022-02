Avertizare meteo: COD GALBEN de VÂNT puternic în județul Alba, până vineri. Rafale de peste 70 km/h

Ion Dumitrel cere o conducere competentă la fabricile din Cugir: Scrisoare deschisă către premier și ministrul Economiei

În atenția Domnului Nicolae – Ionel CIUCĂ

Prim-Ministrul României

Spre știință Domnului Florin Marian SPĂTARU

Ministrul Economiei

Evenimentele declanșate recent în județul Alba, și anume grevele de la Uzina Mecanică din Cugir și Fabrica de Arme Cugir, ne obligă să vă aducem la cunoștință, din nou, ceea ce în mod frecvent am transmis tuturor guvernelor: industria de apărare din România, la fel ca alte sectoare economice vitale, are nevoie de un restart urgent.

Așa cum am mai spus, de fiecare dată când am fost chemați la discuții cu privire la mandatarea unor persoane pentru managementul companiilor de stat strategice, precum cele din domeniul apărării naționale, rocada politică, ca metodă de ocupare a funcțiilor de conducere, nu va rezolva problemele. Chiar dacă factorul politic nu poate fi exclus, avem datoria morală față de obiectivele pe care le urmărim ca țară, față de angajații din industria de apărare și comunitățile din care provin, să garantăm profesionalizarea conducerilor prin oameni cu competențe, experiență și CV-uri reale, nu prin sinecuri și recomandări care au dovedit de prea multe ori că împing la incapacitate, zero rezultate și costuri sociale uriașe.

Ceea ce se întâmplă în această perioadă la Cugir e un semn clar că lucrurile ar trebui înțelese peste verdictul de a declara ca ilegale aceste acțiuni de protest, venind aproape de cei care muncesc acolo și care nu inventează motive pentru a ieși în stradă. Condițiile de lucru, asigurările neplătite, salariile proaste, lipsa de perspective pentru tinerii de acolo, sunt toate dezamăgiri păstrate pentru că anumite mentalități politice nu pot fi schimbate. Orice demers de a le satisface revendicările, fără a exclude jocurile de culise și a garanta un management profesionist care să fie susținut politic pentru a atinge indicatori de performanță, fără obligația de a avea în buzunar un carnet de partid, reprezintă doar o amăgire și o amânare a inevitabilului: falimentul.

Da, este important să dotezi armata cu tehnologii de ultimă oră, cu tehnică și pregătire conforme cu exigențele prezentului și rolul pe care îl are România în calculul geo-politic. Dar, nu poți omite realitatea: nevoia de a investi în producția de apărare din propria ta țară, de a susține doar profesioniști în fruntea companiilor de stat, indiferent de domeniu, necesitatea unor parteneriate cu țări din Uniunea Europeană pentru a facilita linii de producție pentru armament modern în actualele amplasamente, acolo unde există deja forță de muncă pregătită și posibilitatea de a o dezvolta.

Fiți, vă rog, de acord să dați dovadă de mai mult decât receptivitatea și disponibilitatea ce vă caracterizează, trecând lucrurile în planul concret, solicitând ministrului de resort implicarea în rezolvarea situației, atât pentru prezent, cât și pentru viitorul acestor companii. Oferiți o susținere reală și imediată pentru perspectiva unor conduceri cu competențe, cu o materializare rapidă, mai ales în pragul instalării unor noi Consilii de Administrație. Dați posibilitatea ca aici și în aceste cazuri să avem un prim exemplu pentru România, de a pune eficiența economică în fața influenței politice.

Cu stimă,

Ion Dumitrel

Președinte PNL Alba